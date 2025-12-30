Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ലേലം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:35 AM IST

    നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ലേലം; 267 കോടി രൂപ നേടി ദുബൈ ആര്‍.ടി.എ

    text_fields
    bookmark_border
    നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ലേലം; 267 കോടി രൂപ നേടി ദുബൈ ആര്‍.ടി.എ
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈയിൽ നടന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലേലം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ലേലത്തിലൂടെ ചരിത്രം കുറിച്ച് ദുബൈ. ഫാന്‍സി നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകളോട് ഭ്രമം ഉള്ളവര്‍ വാശിയേറിയ ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍, ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആര്‍.ടി.എ) നേടിയത് 267 കോടി രൂപ.

    ദുബൈ റോഡ് ആന്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച 120ാമത് വാഹന നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ലേലമാണ് ചരിത്രം കുറിച്ചത്. ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 90 സ്‌പെഷല്‍ നമ്പറുകളില്‍ ബി.ബി. 12 എന്ന നമ്പറാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയത്.

    വാഹനപ്രേമികളുടെയും നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ശേഖരിക്കുന്നവരുടെയും വന്‍ പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് ദുബൈ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഓപ്പണ്‍ ലേലത്തില്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി 109 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹം സമാഹരിക്കാന്‍ ആര്‍.ടി.എക്ക് കഴിഞ്ഞു.

    ലേലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിളങ്ങിയത് ബി.ബി. 12 എന്ന നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റാണ്. 23 കോടി 66 ലക്ഷം രൂപ (9.66 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹം )യ്ക്കാണ് നമ്പര്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഉടമ നല്‍കിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള എ.എ. 25 എന്ന നമ്പര്‍ 8 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹത്തിന് മുകളിലും ബി.ബി. 30, 6.74 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹവും, സി.സി. 100 4.21 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹവുമാണ് നേടിയത്. രണ്ട് മുതല്‍ അഞ്ച് അക്കങ്ങള്‍ വരെയുള്ള 90 നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകളാണ് ലേലത്തിന് വച്ചിരുന്നത്. എ.എ, ബി.ബി, സി.സി. മുതല്‍ ഇസഡ് വരെയുള്ള വിവിധ കോഡുകളിലുള്ള നമ്പറുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. നേരിട്ടും ഓണ്‍ലൈനായും ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ദുബൈ ട്രാഫിക് ഫയലുകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് 25,000 ദിര്‍ഹം സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റും 120 ദിര്‍ഹം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസും നല്‍കി ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Dubai RTA raises Rs 267 crore from number plate auction
    Similar News
    Next Story
    X