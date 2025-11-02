Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:41 AM IST

    ദു​ബൈ റൈ​ഡ്​ ഇ​ന്ന്​; ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
    ദു​ബൈ റൈ​ഡ്​ ഇ​ന്ന്​; ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന തെ​രു​വു​ക​ൾ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റൈ​ഡ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച. ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന റൈ​ഡി​ന്‍റെ ആ​റാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ര​​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ഇ​വ​ന്‍റാ​ണി​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ലാ​ൻ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടെ സൈ​ക്കി​ളു​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഫി​റ്റ്​​ന​സി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റൈ​ഡി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു​​പേ​രാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും അ​ണി​ചേ​രാ​റു​ള്ള​ത്.

    ദു​ബൈ ഡൗ​ൺ​ടൗ​ണി​ന്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ നാ​ല് കി.​മീ​റ്റ​ർ റൂ​ട്ടും, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ലെ 12 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു റൂ​ട്ടു​മാ​ണ്​ റൈ​ഡി​ലു​ള്ള​ത്. നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​വു​ക.പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ദു​ബൈ റൈ​ഡ്​ സ്പീ​ഡ്​ ലാ​പ്സ്​ എ​ന്ന സെ​ഷ​നു​മു​ണ്ടാ​കും. ദു​ബൈ ​റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ക​രീം ബൈ​ക്കു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ ദു​ബൈ റൈ​ഡി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ച 3.30 മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30വ​രെ റൈ​ഡി​നാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​ത്തി​പ്പും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ന്‍റെ ട്രേ​ഡ്​ സെൻറ​ർ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടി​നും അ​ൽ ഹ​ദീ​ഖ ബ്രി​ഡ്ജി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഭാ​ഗം, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് റോ​ഡി​നും അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ലോ​വ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ്ട്രീ​റ്റ്, ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ വ​ൺ​വേ ദി​ശ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ദു​ബൈ മെ​ട്രോ സേ​വ​ന സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12വ​രെ​യാ​ണ്​ മെ​ട്രോ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക. ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്തെ സാ​ലി​ക്​ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കും. രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ സാ​ലി​ക്​ നി​ര​ക്ക്​ 6 ദി​ർ​ഹം ഈ​ടാ​ക്കും. സാ​ധാ​ര​ണ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ 4 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. 10 മ​ണി മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത്​ 4 ദി​ർ​ഹം ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും നി​ര​ക്ക്. ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ച്​ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Dubai Ride Today; Thousands Will Line Up
