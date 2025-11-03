Begin typing your search above and press return to search.
    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ നീ​ല​സാ​ഗ​രം തീ​ർ​ത്ത്​ ദു​ബൈ റൈ​ഡ്

    ആ​റാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ നീ​ല​സാ​ഗ​രം തീ​ർ​ത്ത്​ ദു​ബൈ റൈ​ഡ്
    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ദു​ബൈ റൈ​ഡ്

    ​​ദു​ബൈ: ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നെ നീ​ല​സാ​ഗ​ര​മാ​ക്കി​ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ. ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ 40,327​ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡാ​യി​രു​ന്നു ​പ്രായോജക​ർ.

    ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ശേ​ഷം ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡ്​ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്​ ആ​റാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്. നീ​ല ടീ​ഷ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ലാ​ൻ​ഡ്​​മാ​ർ​ക്കു​കളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ നീ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ഴ്ച അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്യാ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. റോ​ഡി​ൽ സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ത്തും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​ത്തി​ന്‍റെ പു​ത്ത​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ര​ചി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​യം. ര​ണ്ട്​ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്ന റൈ​ഡ്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ഡൗ​ൺ​ടൗ​ൺ ദു​ബൈ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള നാ​ല്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റൂ​ട്ടും സാ​ഹ​സി​ക​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ്​ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ, ദു​ബൈ വാ​ട്ട​ർ ക​നാ​ൽ, ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റൂ​ട്ടു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ഗ​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ ആ​റു മ​ണി​വ​രെ സ്പീ​ഡ്​ ലാ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ന്നു​ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സു​ല​ഭ നി​മി​ഷം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ക​രീ​മു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ​ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും ആ​ർ.​ടി.​എ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ണ്​ ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ച്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​സം എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

