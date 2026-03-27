    date_range 27 March 2026 9:51 AM IST
    date_range 27 March 2026 9:51 AM IST

    ആഗോള ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിരയിൽ ദുബൈ ഏഴാമത്​

    പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ നേടിയ ഉയർന്ന റാങ്കാണിത്
    ദുബൈ: ആഗോള ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിരയിൽ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച്​ ദുബൈ. ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റേഴ്​സ്​ ഇൻഡക്സ്​ പട്ടികയിൽ ആദ്യമായി ദുബൈ 7ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

    പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ദുബൈ നേടിയ ഉയർന്ന റാങ്കാണിത്. ഇതോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണേഷ്യ(എം.ഇ.എ.എസ്​.എ) മേഖലയിൽ നിന്ന്​ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള നഗരമായി ദുബൈ മാറി. ലോകത്തിലെ മുൻനിര 20 ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇടം നേടിയ ഏക നഗരം കൂടിയാണിത്. ഇതോടെ ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക് ​സിറ്റി, സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളോടൊപ്പം ദുബൈയും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്​.

    ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻററി(ഡി.ഐ.എഫ്​.സി)ന്റെ വലിയ വളർച്ചയാണ് നേട്ടത്തിന്​ സഹായകരമായത്​. നിലവിൽ 9,000ത്തിലധികം കമ്പനികളും 50,000ത്തിലേറെ ജീവനക്കാരും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. ബാങ്കുകൾ, നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഫിൻടെക് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള കമ്പനികൾ ദുബൈ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. ഫിൻടെക്, ട്രേഡിങ്​, റെഗുലേറ്ററി മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ ദുബൈ ആഗോള തലത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 5 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഫിനാൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 10 എണ്ണത്തിലും ബാങ്കിങ്​ രംഗത്ത്​ 14ാം സ്ഥാനത്തും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ദുബൈ എക്കണോമിക്​ അജണ്ട ഡി33 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2033 ഓടെ ലോകത്തിലെ മുൻനിര 4 ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടം നേടുകയാണ് ദുബൈയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ ദീർഘദർശനവും നവീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നയങ്ങളും ദുബൈയെ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ആഗോള ധനകാര്യ കേന്ദ്രമാക്കുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​.

    TAGS: Dubai, news, Financial Center
    News Summary - Dubai ranks seventh among global financial centers
