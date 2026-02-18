Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ ‘ത​ഖ്‌​ദീ​ർ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 9:11 AM IST

    ദു​ബൈ ‘ത​ഖ്‌​ദീ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു; മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ ‘ത​ഖ്‌​ദീ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു; മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ത​ഖ്‌​ദീ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്​

    ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​തൃ​ക​യാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ത​ഖ്‌​ദീ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ​മ​ക്തൂം ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ​മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പോ​യ​ന്‍റ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ത​ഖ്‌​ദീ​ർ. പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പാ​രി​തോ​ഷി​ക​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ. മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​അ​വ​ർ, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സ​ഈ​ദ് ഹ​രേ​ബ്, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​പ​മേ​ധാ​വി​യും ത​ഖ്‌​ദീ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ബാ​യ​ർ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്​-7 സ്റ്റാ​ർ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ടി. എ​യ​ർ​ബ​സ്​ ആ​ഫ്രി​ക്ക ആ​ൻ​ഡ്​ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്​ 6-സ്റ്റാ​റും നേ​ടി. 5-സ്റ്റാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്രോ​നാ​ഷ്, ഡ​ൾ​സ്​​കോ ഗ്രൂ​പ്, ക്രൗ​ൺ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ക​മ്പ​നി, ഏ​രീ​സ്​ മ​റൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ൻ​ജി. സ​ർ​വി​സ​സ്, എ​സ്.​ഡി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, നെ​സ്​​ലെ ദു​ബൈ മാ​നു​ഫാ​ക്​​ച​റി​ങ്​ എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. മു​ൻ​കാ​ല പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 15,677 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ 165 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മൊ​ത്തം പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ 23 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന്​ ചേ​ർ​ന്ന് ‘ദു​ബൈ 7x7’ എ​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ് കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് 20,000ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് റ​ണ്ണി​ങ്​ റേ​സോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​വും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dubai presents ‘Taqdeer’ Awards; Best institutions to receive Dh1 million
    Similar News
    Next Story
    X