Madhyamam
    25 Nov 2025 9:55 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 9:55 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    പ്ര​തി​മാ​സം 10 ശ​ത​മാ​നം ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​
    നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ: പ്ര​തി​മാ​സം 10 ശ​ത​മാ​നം ലാ​ഭം വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. യാ​തൊ​രു അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ വ​ഞ്ച​ന​വി​രു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പേ​ജു​ക​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പെ​യ്​​ഡ്​ ​പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മു​ഖ നി​ക്ഷേ​പ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രും ലോ​ഗോ​യും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. പി​ര​മി​ഡ്​ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്.പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ പ​ഴ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ പി​ര​മി​ഡ്​ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ്. നി​ക്ഷേ​പം ലാ​ഭ​ക​ര​മെ​ന്ന മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ശേ​ഷം പ​ണ​വു​മാ​യി മു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ പ​തി​വ്.

    പ്ര​തി​മാ​സം 10 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ ലാ​ഭം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന റി​ട്ടേ​ൺ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്​​ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ ന​ഷ്ട​സാ​ധ്യ​ത​യും ഉ​ണ്ടാ​വും.അ​തി​ല്ലാ​തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ലാ​ഭ വാ​ഗ്ദാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ഴ​രു​ത്. സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ന്ന പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഇ-​ക്രൈം പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലോ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാം.സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

