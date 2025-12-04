Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Dec 2025 9:12 AM IST
    date_range 4 Dec 2025 9:12 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ​വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ സേ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ​വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ​വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​റി​യാ​നും സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്​​​ഫോ​മി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​നം, വി​വി​ധ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം, വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഹോം ​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ൽ, സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്ക്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശി​ശു​സു​ര​ക്ഷ, വ​നി​ത സു​ര​ക്ഷ, 901 കാ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ, 04 പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം മ​റ്റ്​ നൂ​ത​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടെ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ഫേ​ഴ്​​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​രി​ബ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ തി​യ​റ്റ​റി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കാം. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഇ​വി​ട​ത്തെ സാ​ന്നി​ധ്യം താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു മാ​സം സം​രം​ഭം ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:global villagedubai policeUAE Newsgulfnewsmalayalam
