    Posted On
    date_range 24 May 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 11:29 AM IST

    20 ലക്ഷം ദിർഹമിന്‍റെ വെള്ളിക്കട്ടി അടങ്ങിയ ബാഗ് ഉടമക്ക്​ കൈമാറി ദുബൈ പൊലീസ്

    വെള്ളിക്കട്ടികൾ അടങ്ങിയ ഹാൻഡ്​ ബാഗ്​ പൊലീസ്​

    ഉടമസ്ഥന്​ കൈമാറുന്നു

    ദുബൈ: ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ പട്രോളിങ്ങിനിടെ, ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന വെള്ളിക്കട്ടികൾ അടങ്ങിയ ഹാൻഡ്​ബാഗ് കണ്ടെത്തി ദുബൈ പൊലീസ് ഉടമക്ക്​ കൈമാറി. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ​ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാഗാണ്​ കൃത്യമായ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തി യാത്രക്കാരന്​ തിരിച്ചേൽപിച്ചത്​​. വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കറുത്ത ഹാൻഡ്​ബാഗ് എവിടെയോ മറന്നുവെച്ചതായി ഏഷ്യക്കാരനായ യാത്രക്കാരൻ ടെർമിനൽ 1-ൽ ഡിപാർച്ചർ ഹാളിലെ ഫൂട്ട് പട്രോളിങ്​ ഓഫിസറെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

    പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ ഓപറേഷൻസ് റൂം തിരച്ചിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ടെർമിനലിനുള്ളിലെ യാത്രക്കാരന്റെ നീക്കങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ബാഗ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിരവധി ഫൂട്ട് പട്രോളിങ്​ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. വിപുലമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാൻഡ്​ബാഗ് കണ്ടെത്തി. ബാഗിനുള്ളിൽ ഏകദേശം രണ്ടു മില്യൺ ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന വെള്ളിക്കട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഉറപ്പുവരുത്തി. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച്​, ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഔദ്യോഗിക രസീത് നൽകി ബാഗ് യാത്രക്കാരന് കൈമാറിയതെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദുബൈ പൊലീസിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇടപെടലിനെയും ജനറൽ ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ്​ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ടീമുകളുടെ പ്രൊഫഷനലിസത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച യാത്രക്കാരൻ, അവർക്ക്​ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:dubai policebagreturns
    News Summary - Dubai Police returns bag containing 2 million dirhams worth of silver to owner
