    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 March 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 8:06 AM IST

    മഴയിൽ ദുബൈ പൊലീസിന്​ അരലക്ഷം സഹായ കോളുകൾ

    • അടിയന്തര നമ്പറായ 999ലാണ്​ കോളുകൾ ലഭിച്ചത്​
    • 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകി
    മഴയിൽ ദുബൈ പൊലീസിന്​ അരലക്ഷം സഹായ കോളുകൾ
    കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍റർ

    ദുബൈ: കനത്ത മഴ പെയ്ത വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിന്​ ലഭിച്ചത്​ 56,608 സഹായഭ്യർഥന കോളുകൾ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളിക്കാവുന്ന 999 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ്​​ ഇത്രയധികം കോളുകൾ എത്തിയത്​.

    വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറിനും വൈകിട്ട്​ ആറിനും ഇടയിലായിരുന്നു മൊത്തം കോളുകൾ. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസ്​ കമാൻഡ്​ കൺട്രോൾ​ ടീം മുഴുവൻ കോളുകൾക്കും വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കി.

    സെന്‍ററിൽ എത്തിയ 97 ശതമാനം കോളുകൾക്കും 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു​. കൂടാതെ യഥാസമയം സംഭവങ്ങൾ​ വിലയിരുത്തുകയും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി പട്രോളിങ്​, വിദഗ്​ധ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

    പൊതുജന സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിൽ കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിന്‍റെ നിർണായകമായ പങ്ക്​ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്​ ​കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന സഹായഭ്യർഥന കോളുകൾ. ദുബൈയുടെ എമർജൻസി മാനേജ്​മെന്‍റിന്‍റെ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ്​ കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺ​ട്രോൾ സെന്‍റർ എന്ന്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ തുർക്കി ബിൻ ഫാരിസ്​ പറഞ്ഞു.

    ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍റെയും സ്വത്തിന്‍റെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാസമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിന്‍റെ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്​​. ദുബൈയിലുടനീളം ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള വലിയ സ്​ക്രീൻ ഡിസ്​പ്ലേകൾ, വാർത്തവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ, ഓപറേഷൻസ്​ ഡാസ്കൾ എന്നിവ കമാൻഡ്​ സെന്‍ററിന്‍റെ സവിശേഷതകളാണ്​.

    ജി.പി.എസ്​ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പട്രോളിങ്​ സംഘത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ സ്ഥലം ട്രാക്ക്​ ചെയ്യുകയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക്​ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും വയർലെസ്​ കമ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നിർദേശം നൽകാനും സാധിക്കും. ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​, ദുബൈ കോർപറേഷൻ ഫോർ ആംബുലൻസ്​ സർവിസസ്​, ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംയോജിതമായ പ്രതികരണം ഉറപ്പുവരുത്താനും കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിന്​ കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Rainhelpdubai policecalls
    News Summary - Dubai Police receives half a million calls for help during the rain
    Similar News
    Next Story
