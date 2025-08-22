Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Aug 2025 7:42 PM IST
    22 Aug 2025 7:42 PM IST

    750 ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒമ്പത്​ ഡ്രോണുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക്​​ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ​ സുസജ്ജമായി ദുബൈ പൊലീസ്​

    Dubai Police
    ദുബൈയിൽ നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ​സുരക്ഷ മു​ന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ച്​ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: പുതിയ അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിന്​ മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷക്കായി സമഗ്ര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച്​​ ദുബൈ പൊലീസ്​. ‘ബാക്​ ടു സ്കൂൾ’ എന്ന പേരിലുള്ള സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റിലെ വിവിധ മേഖലകളിലായി 750 മുതിർന്ന പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കും. 250 പട്രോൾ സംഘങ്ങൾ, ആഡംബര സുരക്ഷ വാഹനങ്ങൾ, മൗണ്ടഡ്​ യൂനിറ്റുകൾ, ​മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പട്രോളുകൾ എന്നിവ ഇവർക്ക്​ സഹായത്തിനായി ഉണ്ടാകും.

    കൂടാതെ നിരീക്ഷണം ശക്​തിപ്പെടുത്താനായി ഒമ്പത്​ ഡ്രോണുകളുടെ സഹായവും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ വ്യക്​തമാക്കി. യു.എ.ഇയിലെ സ്കൂളുകൾ വേനലവധിക്ക്​ ശേഷം പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കുന്നത്​ ആഗസ്റ്റ്​ 25നാണ്​.

    അന്നേ ദിവസം അപകട രഹിത ദിനമായി നേരത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച്​ പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ശേഷം അപകടമില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ നാല്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റുകൾ വരെ കുറക്കാനുള്ള അവസരമാണ്​ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ വാഹനയാത്രക്കാർക്കിടയിൽ സുരക്ഷിത ഡ്രൈവിങ്​ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള സംരംഭം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം കുട്ടികൾക്ക്​ മികച്ച സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനൊപ്പം റോഡപകടങ്ങൾ പരമാവധി കുറക്കാൻ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ സഹായകരമാണ്​. വേഗത പരിധി മാനിക്കുക, സ്കൂൾ ബസുകൾക്ക്​ വഴിയൊരുക്കുക, വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷക്ക്​ മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങി ട്രാഫിക്​ നിയമങ്ങൾ പാലി​ക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രധാന്യവും ദുബൈ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തു പറഞ്ഞു.

