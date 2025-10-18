Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Oct 2025 6:34 PM IST
    18 Oct 2025 6:34 PM IST

    പിഴയടക്കാത്തവരെ പിടികൂടാൻ ദുബൈ പൊലീസ് ​-‘പാർക്കിൻ’ സഹകരണം

    കേസുള്ള വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക്​ ചെയ്താൽ പൊലീസിന് വിവരമറിയാം
    പിഴയടക്കാത്തവരെ പിടികൂടാൻ ദുബൈ പൊലീസ് ​-‘പാർക്കിൻ’ സഹകരണം
    ദുബൈ പൊലീസ്​-പാർക്കിൻ സഹകരണ ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    ദുബൈ: പിഴയടക്കാത്തതും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവുള്ളതുമായ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ദുബൈ പൊലീസും നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രണ കമ്പനിയായ പാർക്കിനും കരാറിലെത്തി. പാർക്കിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക്​ ചെയ്താൽ പൊലീസിന്​ ഉടൻ വിവരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുക.

    ഇതുവഴി അധികൃതർക്ക്​ വളരെ വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകും. പൊലീസിന്‍റെ ട്രാഫിക്​ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ സംവിധാനവും പാർക്കിനിന്‍റെ സ്മാർട്​ പാർക്കിങ്​ ആൻഡ്​ പേയ്​മെന്‍റ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ക്രിമിനൽ, ട്രാഫിക്​ കേസുകളിൽ അകപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇതുവഴി ദുബൈയിലെ നിരത്തുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും സാധിക്കും.

    എല്ലാ മേഖലയിലും ഡിജിറ്റൽവൽകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. തടസമില്ലാതെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. ദുബൈ നടന്ന ജൈടെക്സ്​ ഗ്ലോബൽ 2025ന്‍റെ വേദിയിലാണ്​ ദുബൈ പൊലീസും പാർക്കിനും ധാരണാപ​ത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ചടങ്ങിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ വിഭാഗം ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രി. ഇസ്സാം ഇബ്രാഹീം അൽ അവാർ, പാർക്കിൻ സി.ഇ.ഒ എൻജി. മുഹമ്മദ്​ അബ്​ദുല്ല അൽ അലി എന്നിവരാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​.

    ദുബൈയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്​ പൊതു-സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി സഹകരണം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ കരാറെന്ന്​ ബ്രി. അൽ അവാർ പറഞ്ഞു. പുതിയ സാ​ങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്​ ഗതാഗതവും പാർക്കിങും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഇരു കൂട്ടരെയും സഹായിക്കുമെന്ന് ​അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    വിവരങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്നും ദുബൈയിലെ റോഡ്​ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്നും അ​ദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭത്തിൽ ദുബൈ പൊലീസുമായി പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന്​ പാർക്കിൻ സി.ഇ.ഒ എൻജി. മുഹമ്മദ്​ അബ്​ദുല്ല അൽ അലി പറഞ്ഞു. പാർക്കിങും ട്രാഫിക്​ നിയന്ത്രണവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ടും സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമമുമാക്കാനാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

