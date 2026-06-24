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    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 12:57 PM IST

    തടവുകാർക്കായി ‘ഇൻമേറ്റ്‌സ് വേൾഡ് കപ്പ്’ സംഘടിപ്പിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസ്​

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    തടവുകാർക്കായി ‘ഇൻമേറ്റ്‌സ് വേൾഡ് കപ്പ്’ സംഘടിപ്പിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസ്​
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    ദുബൈ: ഫിഫ ലോകകപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തടവുകാർക്കായി പ്രത്യേക ‘വേൾഡ് കപ്പ്’ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ദുബൈ പൊലീസ്. ദുബൈ പൊലീസിന്റെ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്മെന്‍റ്​ഓഫ് പണിറ്റീവ് ആൻഡ് കറക്ഷനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്‍റ്​സും, ജനറൽ ഡിപാർട്ട്മെന്‍റ്​ ഓഫ് കമ്യൂണിറ്റി ഹാപ്പിനസിന് കീഴിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് കൗൺസിലും സംയുക്തമായാണ് ടൂർണമെന്‍റ്​ ഒരുക്കിയത്.

    ആകെ 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 48 ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്‍റിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. പണിറ്റീവ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്‍റ്​സ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ സലാഹ് ജുമാ ബുഅസീബ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കേണൽ യൂസഫ് ജുമാ കറാം, തടവുകാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ-പരിശീലന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ലെഫ്. കേണൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ ഉബൈദ്‌ലി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

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    TAGS:dubai policeworld cuporganized
    News Summary - Dubai Police organizes 'Inmates World Cup' for prisoners
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