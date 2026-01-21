Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅഭിഭാഷകർക്ക് പുതിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:00 AM IST

    അഭിഭാഷകർക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ദുബൈ പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    പേ​പ്പ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​രാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം
    അഭിഭാഷകർക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ദുബൈ പൊലീസ്
    cancel
    camera_alt

    പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​നം

    ദു​ബൈ: കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പേ​പ്പ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലാ​ണ്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ത​ല​മു​റ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ന്റെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ​യും ലോ​ഞ്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യു.​എ.​ഇ പാ​സ് ലോ​ഗി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ക്സ​സ്​ ല​ഭി​ക്കും. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും നി​യ​മ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ് പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​യ​മ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പേ​പ്പ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും കേ​സു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. കേ​സു​ക​ൾ, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​ക​ൾ, ക്ല​യ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​രോ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡാ​ഷ്‌​ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ കേ​സി​ന്‍റെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നാ​കും.

    ക്ല​യി​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ക്രി​മി​ന​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, ത​ട​വു​കാ​രു​മാ​യി വെ​ർ​ച്വ​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, യാ​ത്ര വി​ല​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും നേ​രി​ട്ട്​ പേ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ്യാ​നും കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ട​ക്കം പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും.കൃ​ത്യ​ത, സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത, സീ​റോ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സാ​ലി​ഹ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​റാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള​തി​ൽ വ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മാ​ണ്​ ഇ​തെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് നാ​സ​ർ അ​ൽ റ​സൂ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai policelawyersDigital Platformlaunches
    News Summary - Dubai Police launches new digital platform for lawyers
    Similar News
    Next Story
    X