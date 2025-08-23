Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​​ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ​ സു​സ​ജ്ജ​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി 750 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നിയോഗിക്കും, നിരീക്ഷണത്തിന് ഒ​മ്പ​ത്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​​ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ​ സു​സ​ജ്ജ​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ​സു​ര​ക്ഷ മു​​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ‘ബാ​ക്​ ടു ​സ്കൂ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 750 മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കും. 250 പ​ട്രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര സു​ര​ക്ഷ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, മൗ​ണ്ട​ഡ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ​മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ പ​ട്രോ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25നാ​ണ്. അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​പ​ക​ട ര​ഹി​ത ദി​ന​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം അ​പ​ക​ട​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സം​രം​ഭം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. വേ​ഗ​പ​രി​ധി മാ​നി​ക്കു​ക, സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

