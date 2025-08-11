Begin typing your search above and press return to search.
    സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ബോധവൽകരണത്തിന്​ ഇ-സ്​പോർട്​സ്​ ടൂർണമെന്‍റുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​

    വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാരായ 1500ലേറെ പേർ പ​ങ്കെടുക്കും
    സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ബോധവൽകരണത്തിന്​ ഇ-സ്​പോർട്​സ്​ ടൂർണമെന്‍റുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​
    ദുബൈ പൊലീസ്​ ഇ-സ്​പോർട്​സ്​ ടൂർണമെന്‍റ്​ സംബന്ധിച്ച്​ അധികൃതർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു



    ദുബൈ: അഞ്ചാമത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ ഇ--സ്​പോർട്​സ്​ ടൂർണമെന്‍റ്​ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ആഗസ്റ്റ്​ 17വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്നടക്കം വ്യത്യസ്ത രാജ്യക്കാരായ 1500ലേറെ പേർ പ​ങ്കെടുക്കും. ആകെ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിർഹമിന്‍റെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന മത്സരം അൽ ജദ്ദാഫിലെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ഒഫീസേഴ്​സ്​ ക്ലബിലാണ്​ അരങ്ങേറുക. ക്ലബിലെ സൈക്ലിങ്​ ഹബിൽ നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തിലാണ്​ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടത്​.

    ലോകത്താകമാനം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഗെയിമിങിന്​ വലിയ ജനകീയത കൈവന്ന പശ്​ചാത്തലത്തിൽ, സന്തുലിതമായ ഗെയിമിങ്​ രീതികൾ പങ്കാളികൾക്ക്​ പകർന്നു നൽകുകയാണ്​ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപാർട്​മെന്‍ററിലെ സൈബർ ക്രൈം വകുപ്പ്​ ഡയറക്ടർ മേജർ അബ്​ദുല്ല അൽ ശെഹി പറഞ്ഞു. ഓൺലൈനിൽ അപരിചിതരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യം, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നിൽക്കുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും ടൂർണമെന്‍റ്​ വഴി വിദ്യഭ്യാസം നൽകും.

    10നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്ക്​ ടൂർണമെന്‍റിന്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ദുബൈ സ്​പോർട്​സ്​ കൗൺസിൽ ഈവന്‍റ്​സ്​ ആസൂത്രണ-നടത്തിപ്പ്​ മേധാവി റാശിദ്​ മുഹമ്മദ്​ അബ്​ദുല്ല, ദുബൈ സാമ്പത്തിക, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിലെ ഇസ്​പോർട്​ ആൻഡ്​ സ്​​ട്രാറ്റജി ഡയറക്ടർ മോന അൽ ഫലാസി തുടങ്ങിയവരും പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ പ​​ങ്കെടുത്തു.

