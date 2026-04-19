    date_range 19 April 2026 6:56 AM IST
    19 April 2026 6:56 AM IST

    800 ദേശീയ പതാകകൾ വിതരണം ചെയ്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​

    ‘പ്രൗഡ്​ ഓഫ്​ യു.എ.ഇ’ കാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നടപടി
    800 ദേശീയ പതാകകൾ വിതരണം ചെയ്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​
     ‘പ്രൗഡ്​ ഓഫ്​ യു.എ.ഇ’ കാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈ പൊലീസ്​ താമസ മേഖലകളിൽ ദേശീയ പതാക വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം പ്രഖ്യാപിച്ച ‘പ്രൗഡ്​ ഓഫ്​ യു.എ.ഇ’ കാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 800 ദേശീയ പതാകകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ദുബൈ ​പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. ഐ.ജി.ജിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ടൂറിസ്​റ്റ്​ പൊലീസ്​, വിവിധ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​​ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതാക വിതരണം നടത്തിയത്​. അൽ മർമൂം, മർഗാം, അൽ അവീർ, ലബാബ്​, അൽ ഖവാനീജ്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പതാക നൽകിയതായി ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം​. അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സുസ്ഥിരത, ജീവിത നിലവാരം, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുകയും മൂല്യങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

