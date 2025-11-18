Begin typing your search above and press return to search.
    18 Nov 2025 8:44 AM IST
    18 Nov 2025 8:44 AM IST

    ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗം കൂ​ടി​യ ഡ്രോ​ൺ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 580 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​മു​ള്ള ഡ്രോ​ണി​ന്​ ഗി​ന്ന​സ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​
    ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗം കൂ​ടി​യ ഡ്രോ​ൺ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്
    ഗി​ന്ന​സ്​ വേ​ൾ​ഡ്​ റെ​ക്കോ​ഡു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗം കൂ​ടി​യ ഡ്രോ​ൺ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സി​ന്​ ഗി​ന്ന​സ്​ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ അ​ൺ​മാ​ൻ​ഡ്​ ഏ​രി​യ​ൽ സി​സ്റ്റം​സ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പെ​രി​ഗ്രീ​ൻ 3 ഡ്രോ​ണി​ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 580 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ക്കാ​നാ​കും.

    ലൂ​ക്ക്​ ബെ​ൽ, മൈ​ക്ക്​ ബെ​ൽ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ ​ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ ഡ്രോ​ൺ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ കേ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പി​താ​വും മ​ക​നും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പെ​രി​ഗ്രീ​ൻ 2 ആ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മു​ള്ള ആ​ളി​ല്ലാ ഡ്രോ​ൺ. ഇ​തി​ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 480.23 കി​​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ വേ​ഗം. 510 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഡ്രോ​ണി​ന്​ 2024 ജൂ​ണി​ൽ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, റി​മോ​ർ​ട്ട്​ ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​വു​ന്ന പെ​രി​ഗ്രീ​ൻ 3യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ​യി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ ഗി​ന്ന​സ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ, കാ​റ്റി​ന്‍റെ ഗ​തി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി ഡ്രോ​ൺ എ​തി​ർ​ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ധ്രു​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും നൂ​ത​ന സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

