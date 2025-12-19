Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right22 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:31 AM IST

    22 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    22 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    cancel
    camera_alt

    ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യോ​ഗി​ച്ച ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ

    ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ലി​ലു​മാ​യി 22 പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്. ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഹ​ത്ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ര​യി​ൽ 13 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത്​ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സെ​ർ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്ക്യൂ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഏ​ത്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ നീ​ക്കം. 4x4 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷാ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക്​ ലി​ഫ്​​റ്റി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ട്ട​റു​ക​ൾ, വാ​ളു​ക​ൾ, ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള മ​റ്റ്​ നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ടീ​മി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഓ​ക്ട​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ആ​കെ 120 ക്രെ​യി​നു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, താ​ഴ്വ​ര​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മു​ദ്ര ര​ക്ഷ സേ​ന​യും ത​യാ​റാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി റ​സ്ക്യൂ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ജെ​റ്റ്​ സ്കീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും സ​മു​ദ്ര ര​ക്ഷാ സേ​ന​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യേ​കും.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും മ​റ്റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai policegulfnewsUAE
    News Summary - Dubai Police deploys security forces in 22 areas
    Similar News
    Next Story
    X