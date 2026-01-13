Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    13 Jan 2026 8:41 AM IST
    13 Jan 2026 8:41 AM IST

    ദുബൈ പൊലീസ് കാർണിവൽ സമാപിച്ചു

    പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രേ​ഡ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ദുബൈ പൊലീസ് കാർണിവൽ സമാപിച്ചു
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​മാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രേ​ഡ്

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​റ്റി വാ​ക്കി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ സെ​ക്ട​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ഡോ. ​മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ആ​ൽ ബി​ൻ കൃ​ഷ​ൻ അ​ൽ മു​ഹൈ​രി, ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്​​ട​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​രി​ബ് അ​ൽ ശം​സി, മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തി.പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കെ9 ​ഡോ​ഗ് ഷോ​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ-​സൈ​ക്കി​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​നം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന 33ാമ​ത് പു​രു​ഷ കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും 6-ാമ​ത് വ​നി​താ കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രേ​ഡ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​റ​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​പ്പി​ന​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​അ​ലി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X