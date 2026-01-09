Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Jan 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 9:46 AM IST

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    സി​റ്റി വാ​ക്കി​ൽ പ​രി​പാ​ടി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ളും
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ട​ക്കം പൊ​ലീ​സ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ദു​ബൈ സി​റ്റി വാ​ക്കി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​ത്സ​മ​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്.

    തു​റ​ന്ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ, വി​ശ്വാ​സം, സ​ന്തോ​ഷം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ജ​ന​റ​ൽ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​അ​ലി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പ്, ഗാ​ർ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ് ഐ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലോ​സ്റ്റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫൗ​ണ്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​മ​ൻ റോ​ഡ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ്, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് മ്യൂ​സി​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ മ്യൂ​സി​യം.

    കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ, സൈ​ക്കി​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​തം, പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്​​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര ടൂ​റി​സ്റ്റ് പ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക്ലാ​സി​ക് ലാ​ൻ​ഡ് റോ​വ​ർ, റ​മ​ദാ​ൻ പീ​ര​ങ്കി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

