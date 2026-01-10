Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    10 Jan 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 10:13 AM IST

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്​ വ​ർ​ണാ​ഭ തു​ട​ക്കം

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്​ വ​ർ​ണാ​ഭ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ദി​വ​സം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​നം

    ദു​ബൈ: പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ സി​റ്റി വാ​ക്കി​ലാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണാ​നാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ​ത്തി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ അ​ര​ങ്ങേു​ക. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​ൽ​സ​മ​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ജ​ന​റ​ൽ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​അ​ലി ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി​യ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പ്, ഗാ​ർ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ് ഐ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലോ​സ്റ്റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫൗ​ണ്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​മ​ൻ റോ​ഡ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ്, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് മ്യൂ​സി​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ, സൈ​ക്കി​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്​​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര ടൂ​റി​സ്റ്റ് പ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക്ലാ​സി​ക് ലാ​ൻ​ഡ് റോ​വ​ർ, റ​മ​ദാ​ൻ പീ​ര​ങ്കി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:dubai policeUAE Newscarnivalgulf news malayalam
