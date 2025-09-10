Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    10 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 9:34 AM IST

    ഏഷ്യകപ്പിന്​ സുരക്ഷ ശക്​തമാക്കി ദുബൈ പൊലീസ്

    ദു​ബൈ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ന്​ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ഈ ​മാ​സം 28വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടി20 ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം പൊ​ലീ​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫും ഇ​വ​ന്‍റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി (ഇ.​എ​സ്.​സി) ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​യ്​​ഫ്​ മു​ഹൈ​ർ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ വേ​ദി​ക​ളാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള​പ്ര​ശ​സ്തി​യെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കാ​ണി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​മാ​യും മ​റ്റു​ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ലു​ക​ൾ​ക്കും സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സു​ഗ​മ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു ചു​റ്റും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

