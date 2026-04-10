Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്കോട്ടിഷ് ക്രിമിനൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 April 2026 7:48 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 7:48 PM IST

    സ്കോട്ടിഷ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ പിടികൂടി ദുബൈ പൊലീസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ്​ അറസ്റ്റ്​
    arrest
    cancel

    ദുബൈ: അന്തർദേശീയ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ദുബൈ പൊലീസും യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് സ്കോട്ടിഷ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ പിടികൂടി. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റകൃത്യ സംഘമായ ‘ലിയോൺസി’ലെ അംഗമാണ്​ പിടിയിലായത്​.

    ഇൻറർപോൾ റെഡ് നോട്ടീസിനെ തുടർന്ന്​ ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ്​ അറസ്റ്റ്​ നടന്നത്​. ആഗോള തലത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും മറ്റു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നേരിടുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ്​ നിർണായക നേട്ടം ദുബൈ പൊലീസ്​ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ സഹകരണത്തിൽ യു.എ.ഇയുടെ ശക്തമായ പങ്ക് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന്​ അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ‘ഓപറേഷൻ അർമോറം’ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായാണ്​ ഇന്‍റർപോൾ പ്രതിക്കെതിരെ റെഡ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്​.സ്പാനിഷ്​ കുറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനം നേതൃത്വം നൽകിയ ഓപറേഷനിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 14 പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്​. സംയുക്ത നടപടിയിൽ യൂറോപോൾ, യു.കെയിലെ നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസി, യു.എസിലെ ഡ്രഗ്​ എൻഫോർഴ്​സ്​മെന്‍റ്​ അഡ്​മിനിസ്​ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഏജൻസികളും പങ്കാളികളായി. നടപടിലയിലൂടെ കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലയിലെ അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രവർത്തന ഘടന തകർക്കുകയും അനധികൃത സമ്പാദ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

    അന്വേഷണത്തിൽ യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഈ സംഘം നടത്തിവന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഷെൽ കമ്പനികളും സങ്കീർണമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അനധികൃത വരുമാനം മറച്ചുവച്ചിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai airportdubai policeInterpol Red Noticecriminal gangArrest
    News Summary - Dubai Police arrest key member of Scottish criminal gang
    Next Story
    X