Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:36 PM IST

    രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി ദുബൈ ​പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    -‘ഹാരിസ്​’ എന്ന്​ പേരിട്ട നീക്കത്തിലാണ്​ പ്രതി പിടിയിലായത്​
    രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി ദുബൈ ​പൊലീസ്
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളി

    Listen to this Article

    ​ദുബൈ: യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക്​വഹിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസ്​. എമിറേറ്റിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സംഘത്തലവനായ മാർക്കോ​ ഡോർഡെവികിനെ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയതോടെയാണ്​ സംഘത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്​. ‘ഹാരിസ്​’ എന്ന്​ പേരിട്ട അന്താരാഷ്ട്ര നീക്കത്തിലൂടെയാണ്​ പ്രതി പിടിയിലായതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    യൂറോപോൾ, സെർബിയയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, സ്​പാനിഷ്​ നാഷനൽ പൊലീസ്​ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു നീക്കം. ‘റാകാർസി’ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദിനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിഗൂഢ സംഘം നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ പങ്കാളികളാണ്​. 2014ൽ കവാക്​ ആൻഡ്​ സ്കൽജാരി സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലായി 60നടുത്ത്​ ആളുകളാണ്​ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​.

    സെർബിയൻ അന്വേഷണ സംഘമാണ്​ റാകാർസിയുടെ ഉപ​​സംഘമായ കവാക്​ ഗ്യാങ്ങിന്‍റെ ​തലവനായ മാർക്കോ ഡോർഡെവികിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്​. ഇയാൾക്കെതിരെ ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്​ നോട്ടിസ്​ പുറ​പ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റിന്​ പിന്നാലെ സെർബിയൻ അതോറിറ്റി ബെൽഗ്രേഡിലും മറ്റ്​ സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തിയ 22 പരിശോധനയിൽ 10 പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലാവും ​ഫോണുകൾ, ആഡംബര കാറുകൾ, വാച്ചുകൾ, മൂന്ന്​ ലക്ഷം യൂറോ എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ വലൻസിയ, ബാർസിലോണ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്​പെയിൻ പൊലീസ്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട്​ പേരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ നടപടിയിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ അഭിനന്ദം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubai PoliceInterpolEuropolcriminal arrested
    News Summary - Dubai Police arrest international criminal
    Similar News
    Next Story
    X