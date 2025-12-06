Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:54 AM IST

    ഫെ​റാ​രി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​

    ഫെ​റാ​രി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഫെ​റാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ കാ​ർ

    ദു​ബൈ: പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വാ​ഹ​ന വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​മാ​യ ഫെ​റാ​രി​യെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ഫെ​റാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ പു​രോ​സാ​ങ്​ മാ​ൻ​സോ​റി​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ‘സു​സ്ഥി​ര സു​ര​ക്ഷ ടൂ​റി​സ​​ത്തി​ന്‍റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ട​വ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ ഫെ​റാ​രി​യു​ടെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ​ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ ഹ​ജ്​​രി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്ത്​ ഫെ​റാ​രി​യു​ടെ ഏ​ഴ്​ ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ്​ മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ പു​രോ​സാ​ങ്​ മാ​ൻ​സോ​റി.

    6.5 ലി​റ്റ​ർ വി12 ​എ​ൻ​ജി​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ 755 എ​ച്ച്.​പി​യും 730 എ​ൻ.​എം ടോ​ർ​ക്കും ഉ​ൽ​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. പൂ​ജ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വെ​റും 3.1 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ മ​തി. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 320 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​തി​ക്കാ​നും ഫെ​റാ​രി​ക്ക്​ ക​ഴി​യും.

    ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡ്, ജെ.​ബി.​ആ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ ഹ​ജ്​​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1184 ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ത​ല​വ​ൻ ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ന​ഗ്​​മാ​ശ്​ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2023ൽ 416 ​ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളും 2024ൽ 440​ഉം 2025ൽ 329​ഉും ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    TAGS:dubai policeFerrarigulfnews
