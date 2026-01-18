Begin typing your search above and press return to search.
    ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി

    കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ആ​ദ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്​
    ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഒ​രു​ക്കി​യ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ

    ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി. ‘ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ സം​രം​ഭം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 2026 ‘കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷ’​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മാ​താ​ക്ക​ൾ മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​ഡോ. സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ജ​മ്മാ​ൽ, ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശീ​ല​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​രം​ഭം കു​ടും​ബ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ബ്രി. ​ഡോ. അ​ൽ ജ​മ്മാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ യാ​ത്ര വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ബോ​ധ​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളാ​ൽ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്തു​ക​ൾ മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    News Summary - Dubai Police Academy honors families of graduates
