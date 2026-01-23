Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രൗ​ഢ​മാ​യി ദു​ബൈ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 9:25 AM IST

    പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ 400ലേ​റെ പേ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു
    പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്​
    cancel
    camera_alt

    പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മി​ക​വി​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്​ കാ​വ​ലൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി​രു​ദം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ​യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 400ലേ​റെ പേ​രു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    33ാമ​ത് ബാ​ച്ചി​ലെ 115 പു​രു​ഷ ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ ആ​റാ​മ​ത് ബാ​ച്ചി​ലെ 120 വ​നി​താ ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ, 53 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 142 പേ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​രേ​ഡ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ​ൈശ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ക്കാ​ദ​മി പ​താ​ക 33ാമ​ത് ബാ​ച്ചി​ൽ നി​ന്ന് 34ാമ​ത് ബാ​ച്ചി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും രാ​ജ്യ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങ് സ​മാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലീ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സൈ​നി​ക, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sheikh hamdandubai policeGraduation Ceremonygulf news malayalam
    News Summary - Dubai Police Academy Graduation Ceremony with Pride
    Similar News
    Next Story
    X