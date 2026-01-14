Begin typing your search above and press return to search.
    14 Jan 2026 9:03 AM IST
    14 Jan 2026 9:03 AM IST

    ദു​ബൈ പൈ​ക്ക ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ദു​ബൈ പൈ​ക്ക ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ദു​ബൈ-​പൈ​ക്ക ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ പൈ​ക്ക ജ​മാ​അ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൈ​ക്ക മ​ഹ​ല്ലി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​മ​ത-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ദു​ബൈ പൈ​ക്ക ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി പു​തു​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി കു​ഞ്ഞി​പ്പാ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷെ​രീ​ഫ് പൈ​ക്ക​യും വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ്.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് പി.​സി​യും താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പൈ​ക്ക​യും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി റ​ഷീ​ക് ബാ​വ​യും അ​ജ്മ​ൽ ക​ല്ലാ​യ​ത്തെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ദു​ബൈ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഡൈ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ല​ടു​ക ബ​ദ​ർ മ​സ്ജി​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി.​എ. ഹ​മീ​ദ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​എ​സ്.​ബി പൈ​ക്ക, മ​നാ​ഫ് എം.​എം, അ​ൻ​ഷീ​ദ് ഹി​ൽ​ട്ട​ൻ, ഖാ​ദ​ർ പൈ​ക്ക, നം​ഷീ​ർ നെ​ല്ലി​ക്ക​ട്ട, ഷാ​ഫി ക​ല​ന്ദ​ർ, ഷം​സു കു​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പൈ​ക്ക, കെ.​പി. ഖാ​ലി​ദ്, എം.​കെ. ഖാ​ലി​ദ്, ഖാ​ദ​ർ അ​ർ​ക്ക, സ​മീ​ർ ക​ല്ലാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ബ​ഷീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഷെ​രീ​ഫ് പൈ​ക്ക സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

