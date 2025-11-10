Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:56 AM IST

    ദു​ബൈ വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ‘പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ദു​ബൈ വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ‘പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 23ാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025’ ഷാ​ഫി

    പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: നാ​ടി​ന്‍റെ ദാ​രി​ദ്ര്യം മാ​റ്റി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ 23ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി ‘പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025’ ദു​ബൈ ക്ര​സ​ൻ​റ് സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​ക്ബാ​ൽ ചെ​ക്യാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ കോ​ൺ​സ​ൽ(​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്‌) സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ പു​ഷ്പ​ജ​ൻ, സ്ഥാ​പ​കാം​ഗം ഇ​ന്ദ്ര ത​യ്യി​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷി​നോ​ജ് രാ​ജ​ൻ, റി​ജാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഏ​റാ​മ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​ത്ത​നാ​ട് ബി​സി​ന​സ്‌ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ടി.​എ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ക​ട​ത്ത​നാ​ട് വ​നി​ത ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് സ​റീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സു​ഷി കു​മാ​റി​നു കൈ​മാ​റി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ട​ത്ത​നാ​ടി​ന്റെ ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ട്ട്, നാ​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഖി ര​മ​ണ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത നാ​ട​കം ‘ക​ല​യി​ൽ അ​ൽ​പം കാ​ര്യം’ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ്രീ​നാ​ഥ് ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ, നീ​തു ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

