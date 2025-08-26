Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:16 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:16 PM IST

    ദുബൈയിൽ വീടുകളുടെ നിർമാണ ചെലവിൽ തട്ടിപ്പ്​; മുന്നറിയിപ്പുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

    രൂപരേഖ പെരുപ്പിച്ച്​ കാണിച്ചാണ്​ അധിക പണം ഈടാക്കുന്നത്​
    Dubai municipality
    ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

    ദുബൈ: വീടുകളുടെ രൂപരേഖ​ അനാവശ്യമായി പെരുപ്പിച്ച്​ കാണിച്ച്​ ഉടമകളിൽ അധിക പണം ഈടാക്കുന്ന എൻജിനീയറിങ്​ കൺസൽട്ടൻസി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്​തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ദുബൈ ബിൽഡിങ്​ കോഡ്​ പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പവും സൗകര്യങ്ങളും രൂപരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്​ തട്ടിപ്പ്​.

    ഇമാറാത്തി പൗ​രൻമാരാണ് തട്ടിപ്പിന്‍റെ ഇരകളിൽ കൂടുതൽ​. വീടിന്‍റെ വാസ്തുവിദ്യ പ്രകാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ചാണ്​ അധിക പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. ദുബൈയിലെ പ്രോപർട്ടി മേഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അനാവശ്യ ചെലവുകളിൽ നിന്ന്​ വീട്ടുടമകളെ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ്​ നടപടികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ ദുബൈ​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

    നിർമാണ രംഗത്ത്​ ദുബൈ ബിൽഡിങ്​ കോഡും അംഗീകൃത എൻജീനിയറിങ്​ മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന്​ നേരത്തെ എൻജിനീയറിങ്​ കൺസൽട്ടൻസി സ്ഥാപനങ്ങളോട്​ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ദുബൈ ബിൽഡിങ്​ കോഡ്​ പാലിക്കേണ്ടത്​ പ്രഫഷനൽ രംഗത്തെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന്​ ബിൽഡിങ്​ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ്​ പെർമിറ്റ്​സ്​ ഏജൻസി സി.ഇ.ഒ മറിയം അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു.

    കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കെട്ടിട നിർമാണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടി സഹായകമാവും. അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഇരുമ്പ്​ പോലുള്ള നിർമാണ ഉത്​പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും കൺസൽട്ടൻസി ഓഫിസുകളുടെയും കരാറുകാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കും.

    നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വിലയിരുത്തലിനെ ഇത്​ ബാധിക്കും. കൂടാതെ, നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന്​ അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു. നിയമം ലംഘിച്ച രണ്ട്​ പ്രോപർട്ടി നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ്​ ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റദ്ദ്​ ചെയ്തിരുന്നു. ആറു മാസത്തേക്ക്​ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്​ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

