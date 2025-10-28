Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 28 Oct 2025 7:14 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 7:14 AM IST

    മാ​ലി​ന്യം കു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    ‘സ​ർ​ക്കി​ൾ ദു​ബൈ’ പ​ദ്ധ​തി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തും
    മാ​ലി​ന്യം കു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    ദു​ബൈ: ഓ​രോ വ്യ​ക്​​തി​യും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ കു​റ​ക്കാ​നാ​യി പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ‘സ​ർ​ക്കി​​ൾ ദു​ബൈ’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ആ​ളോ​ഹ​രി ദൈ​നം​ദി​ന മാ​ലി​ന്യം 2.2 കി.​ഗ്രാ​മി​ൽ നി​ന്ന്​ 1.76 കി.​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ചാ​ക്രി​ക സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ മാ​ലി​ന്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദി​വ​സ​വും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 13,000 ട​ൺ മാ​ലി​ന്യം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​മാ​ണ്​ ‘സ​ർ​ക്കി​​ൾ ദു​ബൈ’​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട്​ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ്​ ബി​ന്നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പൊ​തു, താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​യി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ളും ന​ൽ​കും. സു​സ്ഥി​ര​ത, നൂ​ത​ന​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ദു​ബൈ​യെ ചാ​ക്രി​ക സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​നാ​രം​ഗ​ത്ത്​ നേ​തൃ​ത്വ​​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​​യെ​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    ദു​ബൈ അ​ർ​ബ​ൻ പ്ലാ​ൻ 2040, ദു​ബൈ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് അ​ജ​ണ്ട (ഡി33) ​എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 2041 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മാ​ലി​ന്യം 18 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ക​യും മാ​ലി​ന്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ 100 ശ​ത​മാ​നം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ വേ​സ്റ്റ്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ പ്രോ​ജ​ക്ട്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ റാ​യീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

