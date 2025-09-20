Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    20 Sept 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 6:53 AM IST

    ദു​ബൈ മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ 29ന്​ ​തു​റ​ക്കും

    14ാമ​ത്​ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​​ പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഔ​ട്ട്​​ഡോ​ർ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ ദു​ബൈ മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ന്‍റെ പു​തി​യ സീ​സ​ൺ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ 14ാമ​ത്​ സീ​സ​ൺ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്യാ​ന​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​. 72,000 ച​തു​ശ്ര മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ വി​സ്തൃ​തി. 150 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത​യി​നം പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് പ​ല പാ​റ്റേ​ണു​ക​ളി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലു​മാ​യി​ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2013ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ മൂ​ന്ന്​ ഗി​ന്ന​സ്​ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളും മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ നി​ർ​മി​ച്ച ലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ അ​ല​ങ്കൃ​ത​മാ​യ ഘ​ട​ന​ക്കും വ​ലി​യ വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നും മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഗി​ന്ന​സ്​ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്.

    14ാമ​ത്​ സീ​സ​ണി​ൽ പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ. ഓ​രോ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലും പു​തി​യ പു​ഷ്​​പാ​ല​ങ്കാ​ര ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഒ​ഴി​വ്​ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളാ​ൽ വ​ർ​ണം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ​ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം. വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​ മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും മി​റാ​ക്കി​ൾ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

