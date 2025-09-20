ദുബൈ മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ 29ന് തുറക്കുംtext_fields
ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഔട്ട്ഡോർ ആകർഷണമായ ദുബൈ മിറാക്കിൾ ഗാർഡന്റെ പുതിയ സീസൺ സെപ്റ്റംബർ 29ന് ആരംഭിക്കും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് 14ാമത് സീസൺ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദുബൈ അൽ ബർഷ സൗത്ത് മൂന്നിൽ ഒരുക്കിയ മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ ലോകത്തെ വലിയ പ്രകൃതിദത്ത പൂക്കളുടെ ഉദ്യാനമെന്നനിലയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 72,000 ചതുശ്ര മീറ്ററാണ് വിസ്തൃതി. 150 ദശലക്ഷത്തിലധികം വ്യത്യസ്തയിനം പൂക്കളാണ് പല പാറ്റേണുകളിലും രൂപത്തിലുമായി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. 2013ൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോഡുകളും മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂക്കൾകൊണ്ട് നിർമിച്ച ലോകത്തെ വലിയ അലങ്കൃതമായ ഘടനക്കും വലിയ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനും മിറാക്കിൾ ഗാർഡനുമായിരുന്നു ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോഡ്.
14ാമത് സീസണിൽ പുതിയ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ. ഓരോ സീസണുകളിലും പുതിയ പുഷ്പാലങ്കാര ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്. കുടുംബസമേതം ഒഴിവ് ദിനങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന പൂക്കളാൽ വർണം തീർക്കുന്ന മനോഹരമായ ഇടം കൂടിയാണിത്. പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ രാത്രി 11 വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ അർധരാത്രി 12 വരെയും സന്ദർശനം അനുവദിക്കും. ഓൺലൈനായും മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ ഗേറ്റുകളിലും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ പ്രത്യേക ഇളവുകളും പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്.
