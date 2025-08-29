Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 7:05 AM IST

    ദു​ബൈ മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

    ദു​ബൈ മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ
    ദു​ബൈ: തി​രു​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ് വു​ഡ്​​ലം പാ​ർ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ത, സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് അ​മാ​നി പു​ഷ്പ​ഗി​രി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ മാ​റാ​ട്, മ​ഹ്ഫൂ​സ് ക​മാ​ൽ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഷി​ഹാ​ൻ മാ​ഗ്ളൂ​ർ, അ​ദ്‌​നാ​ൻ പാ​നൂ​ർ, ആ​ദി​ൽ അ​ബ്ബാ​സ്, ആ​ദി​ൽ പാ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്നും മ​റ്റു സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ദു​ബൈ ഒ​ലീ​വ് സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഖി​ല എ​മി​റേ​റ്റ്സ് മ​ദ്ഹു ഗാ​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഡെ​യ് ലി ​ക്വി​സ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​വും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

