Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ റ​ൺ: മെ​ട്രോ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 11:01 AM IST

    ദു​ബൈ റ​ൺ: മെ​ട്രോ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ആ​ർ.​ടി.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​
    ദു​ബൈ റ​ൺ: മെ​ട്രോ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ആ​ർ.​ടി.​എ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ 23ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ യാ​ത്ര സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച യാ​ത്ര​ക​ൾ പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ​ടോ​ൾ ഗേ​റ്റ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സാ​ലി​ക്കും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ടോ​ൾ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ എ​ത്താ​നാ​യി വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നോ​ൾ കാ​ർ​ഡി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സാ​യി 15 ദി​ർ​ഹം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. സി​ൽ​വ​ർ ക്ലാ​സ്​ നോ​ൾ കാ​ർ​ഡി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സാ​യി 30 ദി​ർ​ഹ​വും ഗോ​ൾ​ഡ്​ ക്ലാ​സി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ്​ 50 ദി​ർ​ഹ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​മി​റേ​റ്റി​​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ റ​ൺ. ഏ​ഴാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ റ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaidubai metrogulf news malayalam
    News Summary - dubai metro time extended
    Similar News
    Next Story
    X