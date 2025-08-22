Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ മെ​ട്രോ സൂ​ച​നാ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:55 AM IST

    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്​
    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ദു​ബൈ മെ​ട്രോ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ കി​യോ​ലി​സ്​-​എം.​എ​ച്ച്.​ഐ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ മെ​ട്രോ, ദു​ബൈ ട്രാം ​പാ​ത​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ പു​തു​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ റെ​യി​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ റെ​യി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​താ​വ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​കെ ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ആ​കെ 11,000 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നു.

    മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന, പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്ക​ൽ സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പു​തി​യ ​ഫ്ലോ​ർ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ, പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​വീ​ക​രി​ച്ച​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​യോ​ടെ കാ​ണാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ എ​ല്ലാ സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും മാ​റ്റി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai metropassangersupdatedSignboards
    News Summary - Dubai Metro signboards updated
    Similar News
    Next Story
    X