Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ മെ​ട്രോ;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:06 AM IST

    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ; നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ 9000 കാ​മ​റ​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    53 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും 129 ട്രെ​യി​നു​ക​ളും മു​ഴു​സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ; നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ 9000 കാ​മ​റ​ക​ൾ
    cancel

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ മെ​ട്രോ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ദു​ബൈ മെ​ട്രോ മു​ഴു സ​മ​യ​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 9000 കാ​മ​റ​ക​ൾ. മു​ഴു​സ​മ​യ​വും 53 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും 129 ട്രെ​യി​നു​ക​ളും കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ദു​ബൈ ​മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ 20 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദി​വ​സേ​ന ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന 8.5 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​യാ​സ ര​ഹി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​aസ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഹൈ​ടെ​ക്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദു​ബൈ മെ​ട്രോ​യു​ടെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്ന്​ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മെ​ട്രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​ത്ത്​ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഓ​പ​റേ​ഷ​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​​ളോ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഡി​പ്പോ​ക​ളു​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളും മെ​ട്രോ​യി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ലാ​റം മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​തും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗം മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ ട്രെ​യി​നി​ലോ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​വേ​ഗം സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ അ​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കും. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, പ്ര​വ​ച​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ മെ​ട്രോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ മെ​ട്രോ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്​ 2024ലെ ​പ്ര​ള​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ആ​ർ.​ടി.​എ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ ​പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai metroSurveillance Checkcameras
    News Summary - Dubai Metro; 9000 cameras for surveillance
    Similar News
    Next Story
    X