Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 8:51 AM IST

    ദു​ബൈ മേ​റ്റ്സ് ഇ​ന്റ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ; അ​ബ്രാ​ർ അ​വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദു​ബൈ മേ​റ്റ്സ് ഇ​ന്റ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ; അ​ബ്രാ​ർ അ​വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ദു​ബൈ മേ​റ്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ആ​റ്

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്രാ​ർ

    അ​വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടീം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ മേ​റ്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ആ​റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​ൽ അ​സ്‌​റ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ഞ്ച് ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ബ്രാ​ർ അ​വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പാ​ൻ​ഗ​ൾ​ഫ് പാ​ന്തേ​ഴ്​​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സി​യാ​ന ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗ്ൾ, അ​ൽ അ​ജ്മി ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്, ഫി​യോ​ർ ഡി ​കാ​സ റോ​യ​ൽ​സ് ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. റേ​ഡി​യ​ന്റ് ലൂ​ബ്രി​ക്ക​ന്റ്സ് പ്ര​തി​നി​ധി ഷ​ഫീ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 16 ടീ​മു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സീ​സ​ൺ ഏ​ഴ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

