ദുബൈ മേറ്റ്സ് ഇന്റർ ലീഗ് ഫുട്ബാൾ; അബ്രാർ അവെഞ്ചേഴ്സ് ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ മേറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർ ലീഗ് സീസൺ ആറ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ആൽ അസ്റ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. അഞ്ച് ടീമുകൾ മത്സരിച്ച ടൂർണമെന്റിൽ അബ്രാർ അവെഞ്ചേഴ്സ് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പാൻഗൾഫ് പാന്തേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടൂർണമെന്റ് ജേതാക്കളായി.
മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സിയാന ഗോൾഡൻ ഈഗ്ൾ, അൽ അജ്മി ടൈറ്റൻസ്, ഫിയോർ ഡി കാസ റോയൽസ് ടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. റേഡിയന്റ് ലൂബ്രിക്കന്റ്സ് പ്രതിനിധി ഷഫീക്ക് വിജയികൾക്ക് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത കായികപ്രേമികൾക്കും ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
ടൂർണമെന്റിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ 16 ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സീസൺ ഏഴ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
