    Posted On
    date_range 6 March 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 9:00 AM IST

    ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താറൊരുക്കി ദുബൈ മർകസ്

    ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താറൊരുക്കി ദുബൈ മർകസ്
    മർകസ്​ അങ്കണത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവർ

    ദുബൈ: റമദാനിൽ ദിവസവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് ഇഫ്താർ ഒരുക്കി ദുബൈ മർകസ്. ദുബൈ മർകസിന്‍റെ മുറ്റത്താണ്​ നോമ്പ്​ തുറക്ക്​ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. മുപ്പതിലധികം വളണ്ടിയർമാരാണ്​ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്​. ഐ.സി.എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സേവനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ ഈജിപ്ത്, സിറിയ, പാകിസ്താൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യക്കാരും സജീവസാന്നിധ്യമാണ്. ഐ.സി.എഫ് ദുബൈ മേഖല സഫ്‌വാ കോർഡിനേറ്റർ സാജിദ് അസ്‌ലമി, നജ്മുദ്ദീൻ പുതിയങ്ങാടി തുടങ്ങിയവർ ഇഫ്താർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു.

