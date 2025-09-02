Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    2 Sept 2025 9:07 PM IST
    2 Sept 2025 9:07 PM IST

    ‘ദുബൈ മാളത്തൺ’ വിജയകരം; അടുത്തവർഷം മുതൽ മൂന്നുമാസം

    ഇത്തവണ ഒരു മാസം പ​ങ്കെടുത്തവർ 40,000ത്തിലേറെ പേർ
    ദുബൈ മാളത്തണിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവർ

    ദുബൈ: ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിൽ നഗരത്തിലെ മാളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന്​ ഒരുക്കിയ ‘മാളത്തൺ’ സംരംഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്​ 40,000ത്തിലേറെ പേർ. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിവിധ രാജ്യക്കാർ പ​ങ്കെടുത്ത പരിപാടിയുടെ വിജയം ദുബൈ മീഡി​യാ ഓഫീസാണ്​ വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. ഈ വർഷം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സംരംഭം അടുത്ത വർഷം മുതൽ ജൂൺ 15മുതൽ സെപ്​റ്റംബർ 15വരെ മൂന്നു മാസം തുടർച്ചയായി നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

    ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ്​ സംരംഭം വാർഷിക പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്​. കൂടുതൽ മാളുകൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. ഇത്തവണ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന സംരംഭം​ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പ​ങ്കെടുത്ത ഒരു മാൾ റൺ പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ്​ ലോക റെക്കോർഡ് കൈവരിച്ചിരുന്നു​.

    വേനൽകാലത്ത്​ പുറത്തിറങ്ങി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കുന്ന സംരംഭത്തിന്​ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്​ ആദ്യദിനം മുതൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്​. രാവിലെ 7മുതൽ 10വരെയാണ്​ മാളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന്​ വേദിയൊരുക്കിയത്​. ദുബൈ മാൾ, ദുബൈ ഹിൽസ്​ മാൾ, സിറ്റി സെന്‍റർ ദേര, സിറ്റി സെന്‍റർ മിർദിഫ്​, മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​, ദുദൈ മറീന മാൾ, ദ സപ്രിങ്​സ്​ സൂഖ്​, ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി, ഫെസ്റ്റിവൽ പ്ലാസ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ ഇത്തവണ മാളത്തൺ നടന്നത്​.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ സംരംഭം, യുവാക്കൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, താമസക്കാർ, കുട്ടികൾ, ഷോപ്പിങ്​ മാൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യംവെച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്​​.

    ദുബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി എമിറേറ്റിലെ മാളുകളുമായി സഹകരിച്ച് ‘വാക്ക് ഫോർ ബെറ്റർ ഹെൽത്ത്’ പരിപാടിയും സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ശൈഖ്​ ഹംദാന്‍റെ ആഹ്വാനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ശൈത്യകാലത്ത്​ ദുബൈയിൽ നടന്നുവരുന്ന ദുബൈ ഫിറ്റ്​നസ്​ ചാലഞ്ചിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ താമസക്കാരാണ്​ പ​​​ങ്കെടുക്കാറുള്ളത്​.

