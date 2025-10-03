Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 3 Oct 2025 10:10 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 10:10 AM IST

    ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് വ​കു​പ്പ്​ സം​ഘം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് വ​കു​പ്പ്​ സം​ഘം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ഹൗ​സി​ങ്​ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഉ​മ​ർ ബു​ഷ​ഹാ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളെ ഉ​മ​ർ ബു​ഷ​ഹാ​ബ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

