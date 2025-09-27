Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘കൂ​ടി​യി​രി​ക്ക​ൽ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:18 AM IST

    ‘കൂ​ടി​യി​രി​ക്ക​ൽ’ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കൂ​ടി​യി​രി​ക്ക​ൽ’ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ-​കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്ങോ​ട്ടു​കാ​വ് കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ‘കൂ​ടി​യി​രി​ക്ക​ൽ-2025’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ദു​ബൈ അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് പ​യ്യോ​ളി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​സീം പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നി​സാ​ർ ക​ള​ത്തി​ലി​നെ​യും (ചേ​ലി​യ), ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഒ.​ടി ശു​ക്കൂ​റി​നെ​യും (ക​വ​ലാ​ട്), ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി വി.​വി അ​ക്ബ​റി​നെ​യും (മാ​ടാ​ക്ക​ര), ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി കെ.​വി അ​ബ്ദു​ല്ല​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യി മ​ജീ​ദ് കി​ഴ​ക്കേ കാ​വ​ലാ​ട്ടി​ൽ, യൂ​സ​ഫ് മാ​റി​യാ​സ്, മ​ജീ​ദ് മു​ഖ​മി​താ​ഴെ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി മു​സ്ത​ഫ ചേ​ലി​യ, ത​ഫ്സ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ്, ഷ​രീ​ഫ് പി.​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹം​റാ​സ്‌ റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മു​നീ​ർ ടി.​ടി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ഹി​ർ പി.​കെ, മു​സ്ത​ഫ ചേ​ലി​യ, ഷു​ക്കൂ​ർ ഒ.​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഇ. ​മു​നീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി. ​അ​ക്ബ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccUAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dubai-Koilandi Zone KMCC
    Similar News
    Next Story
    X