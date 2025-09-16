Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:36 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത​സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത​സം​ഗ​മം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ

    വനിതസം​ഗ​മം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ന്ന മു​സ്‌​ലിം, നാ​ടാ​ർ സു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വ​നി​ത​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഹാ​ഷി​മ സ​ഹീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, എ.​പി. മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ഹാ​ജി, മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, ഹ​ക്കീം മാ​ങ്കാ​വ്, വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ്, യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, ഷെ​റീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ, വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജ്മ സാ​ജി​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹൈ​റു​ന്നീ​സ, അ​ഡ്വ. റ​സീ​ന അ​ൻ​സാ​ർ, താ​ഹി​റ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ആ​മി ഷ​മീ​ർ, റാ​ഷി​ദ മ​ർ​വ, ഫ​ഹ്‌​മി​ദ മ​റി​യം, ആ​യി​ഷ ഹെ​ബ, അ​സ്‌​ല​ഹ അ​സ്‌​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ഫ്സ​ത്ത് സ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

