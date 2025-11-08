Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Nov 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 8:44 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി വോ​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് തു​റ​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ​വ​ർ​പോ​യ​ന്‍റ്​ പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.കെ.​പി.​എ. സ​ലാം ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ന്‍റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, ഒ. ​മൊ​യ്തു, യാ​ഹു​മോ​ൻ ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ, അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് എ​ട​ക്കു​ളം, റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ഷ​ഫീ​ക് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്‌​സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ൽ കാ​മ്പ​യി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല (ചെ​യ​ർ.), കെ.​പി.​എ. സ​ലാം (ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ), റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ന​മ്പ​ർ: 0544032238, 0565573137.

    Dubai KMCC with SIR Help Desk
