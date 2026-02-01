ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സർഗോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചിത്ര രചന, പെയിന്റിങ്, കാർട്ടൂൺ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർ ക്രമത്തിൽ: ചിത്രരചന പുരുഷന്മമാർ - നസീർ രാമന്തളി, ഫൈസൽ പുത്തൻപുരക്കൽ, ടി.പി. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. ചിത്രരചന വനിതകൾ - റമീന, നദീറ, റംസീന. പെയിന്റിങ് പുരുഷന്മാർ -ഫൈസൽ പുത്തൻപുരക്കൽ, നസീർ രാമന്തളി, ബഷീർ തൃത്താല. പെയിന്റിങ് വനിതകൾ - റംസീന, നദീറ, റമീന.
കാർട്ടൂൺ പുരുഷന്മാർ- നസീർ രാമന്തളി, ഫൈസൽ പുത്തൻപുരക്കൽ, ബഷീർ തൃത്താല. കാർട്ടൂൺ വനിതകൾ-അഷ്ഫിന അബ്ബാസ്, അബീന, മസ്ന മഹ്റൂഫ്. ചിത്രരചന സീനിയർ കുട്ടികൾ- മിൻഹ ഫാത്തിമ, റൗഹ, ഫാത്തിമ സിയ. ചിത്രരചന ജൂനിയർ- അഹ്ശിഫാ, ഐസ ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ സഹ്ന.പെയിന്റിങ് സീനിയർ- നസ്ല ഫാത്തിമ, റൗഹ, ഫാത്തിമ സിയ.കളറിങ് ജൂനിയർ- ജൗഹരിയ, ഐസ ഫാത്തിമ, അംറ. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവീർ പേസ് സ്പ്രിങ്ഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന സമാപന പരിപാടിയിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും.
