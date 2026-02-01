Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Feb 2026 9:23 AM IST
    date_range 1 Feb 2026 9:23 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്​ സ​മാ​പി​ക്കും

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ർ ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, റ​മീ​ന, റം​സീ​ന, അ​സ്ഹ​ഫി​ന അ​ബ്ബാ​സ്, മി​ന്ഹ ഫാ​ത്തി​മ, അ​ഹ്‌​ശി​ഫാ, ന​സ്‌​ല ഫാ​ത്തി​മ, ജൗ​ഹ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചി​ത്ര ര​ച​ന, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ: ചി​ത്ര​ര​ച​ന​ പു​രു​ഷ​ന്മ​മാ​ർ - ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ. ചി​ത്ര​ര​ച​ന വ​നി​ത​ക​ൾ - റ​മീ​ന, ന​ദീ​റ, റം​സീ​ന. പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ -ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ബ​ഷീ​ർ തൃ​ത്താ​ല. പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ വ​നി​ത​ക​ൾ - റം​സീ​ന, ന​ദീ​റ, റ​മീ​ന.

    കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ- ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ തൃ​ത്താ​ല. കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ വ​നി​ത​ക​ൾ-​അ​ഷ്ഫി​ന അ​ബ്ബാ​സ്, അ​ബീ​ന, മ​സ്ന മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ്. ചി​ത്ര​ര​ച​ന സീ​നി​യ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ- മി​ൻ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, റൗ​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ സി​യ. ചി​ത്ര​ര​ച​ന ജൂ​നി​യ​ർ- അ​ഹ്‌​ശി​ഫാ, ഐ​സ ഫാ​ത്തി​മ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‌​ന.പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ സീ​നി​യ​ർ- ന​സ്‌​ല ഫാ​ത്തി​മ, റൗ​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ സി​യ.ക​ള​റി​ങ്​ ജൂ​നി​യ​ർ- ജൗ​ഹ​രി​യ, ഐ​സ ഫാ​ത്തി​മ, അം​റ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് അ​വീ​ർ പേ​സ് സ്പ്രി​ങ്‌​ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

