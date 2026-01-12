Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:37 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങി
    cancel

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റി​ൽ​പ​രം സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം പ്ര​ബ​ന്ധം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​ബ​ന്ധം, ക​ഥാ​ര​ച​ന, ക​വി​താ​ര​ച​ന, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ര​ച​ന, മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ ര​ച​ന, ന്യൂ​സ് മേ​ക്കി​ങ്, ഡ്രോ​യി​ങ്, പെ​യി​ന്റി​ങ്, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ദി​നം മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ മാ​ന്വ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ള​ട​ക്കം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 18, ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്‌​സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, ഒ. ​മൊ​യ്തു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, ജം​ഷാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, നി​സാം ഇ​ടു​ക്കി, അ​ഡ്വ. അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, ഷി​ബു കാ​സിം, സ​ലാം ത​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, സ​ലാം ഏ​ലാ​ങ്കോ​ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ​ട്ടം​കു​ളം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ഹ​ബീ​ബ് കൊ​ല്ലം, നാ​സ​ർ കു​റു​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ടി.​പി. സൈ​ത​ല​വി, ഹ​ക്കീം മാ​ങ്കാ​വ്, അ​ലി ഉ​ളി​യി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, ടി.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ഹാ​ജി, ഉ​ബൈ​ദ് ഉ​ദു​മ, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​രു​ന്ന​ൻ, ന​സീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Dubai KMCC Sargotsavam begins
    Similar News
    Next Story
    X