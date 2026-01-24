Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:00 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഇ.​പി. ഖ​മ​റു​ദീ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഇ.​പി. ഖ​മ​റു​ദീ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    ഇ.​പി. ഖ​മ​റു​ദീ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​സ​ദ​സ്സി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ക​ർ​മ​രം​ഗ​ത്ത്​ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​പി. ഖ​മ​റു​ദീ​നെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​ര​ക്ക് പി​ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചി​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​ട്ടേ​റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട് അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, ചൂ​ണ്ട​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കേ​ച്ചേ​രി, ആ​ർ.​വി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, അ​ഡ്വ. സ​ജീ​വ് ഖാ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, ശ​കീ​ർ പാ​മ്പ്ര, ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, സ​ലിം എ.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ, ഷം​സു​ദീ​ൻ വെ​ട്ടു​കാ​ട്, ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത്, ഉ​മ്മ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ത്ര, മു​സ​മ്മി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsdubai KMCCgulf news malayalam
    News Summary - Dubai KMCC remembers E.P. Qamaruddin
