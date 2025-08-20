Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    20 Aug 2025 9:04 AM IST
    20 Aug 2025 9:04 AM IST

    ട്രാഫിക്​ സുരക്ഷ കാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളായി ദുബൈ കെ.എം.സി.സി

    ട്രാഫിക്​ സുരക്ഷ കാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളായി ദുബൈ കെ.എം.സി.സി
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ട്രാ​ഫി​ക് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത ദി​നാ​ച​ര​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സും ജ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഒ. ​മൊ​യ്തു, ഹ​സ​ൻ ചാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ഒ​മ​ർ മു​സ്‌​ലിം ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് മൂ​സ്സ ഫൈ​റൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

