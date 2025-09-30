Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:01 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ‘മ​ദ്ഹ് പൂ​ക്കു​ന്നു’​ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ‘മ​ദ്ഹ് പൂ​ക്കു​ന്നു’​ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ദ്ഹ് പൂ​ക്കു​ന്നു’​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന

    ദു​ബൈ: ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്‌​ദം’​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ‘മ​ദ്ഹ് പൂ​ക്കു​ന്നു’​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ല​വി ത​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷാ​ഫി അ​സ്അ​ദി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സാ​ബി​ത്ത് ഫൈ​സി ജീ​ലാ​നി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, സ​ലാം ത​ട്ടാ​നി​ച്ചേ​രി, ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ.​ജി.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, റാ​ഷി​ദ് പ​ട​ന്ന, യു.​പി. സി​റാ​ജ്, ഷ​ബീ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, കാ​സിം ചാ​ന​ടു​ക്കം, ഷാ​ഫി പെ​രു​മ്പ​ട്ട, സു​ഹൈ​ൽ മ​ടാ​പ്പു​റം, ആ​ർ​ക്കോ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ.​പി. ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി, ഷാ​ഹി​ദ് ദാ​വൂ​ദ്, നി​സാ​ർ ന​ങ്ങാ​ര​ത്ത്, എ​ൻ. ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​ലി, ആ​രി​ഫ് അ​ലി വി.​പി.​പി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ങ്ക​യം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ക്കോ​ട്ട് ക​ട​വ്, എം.​ടി. നൗ​ഫ​ൽ, ഫാ​റൂ​ക് ഹു​സൈ​ൻ, ഒ.​ടി. നൗ​ഷാ​ദ്, ടി. ​യൂ​നു​സ്, എ​ൻ.​പി. സ​ലാം, ഹാ​രി​സ് മൂ​സാ​ൻ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ത​ങ്ക​യം, എ.​കെ. മു​ത്ത​ലി​ബ്, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X