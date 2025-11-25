Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:25 AM IST

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ ആ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ ശ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി ക്ല​ബി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ ആ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​ ദു​ബൈ സെ​ഞ്ച്വ​റി മാ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ശ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി ക്ല​ബി​ലാ​ണ്​ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മീ​ഡി​യ ഫാ​ക്ട​റി ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നു​മാ​യി​ കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 15,000 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി, പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ​യും കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​പ്പി​ന​സ് ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രേ​ഡും ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സി​താ​ര-​ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫ് ടീ​മി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.ഗ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ആ​യി റാ​പ്പ​ർ ഡ​ബ്‌​സി എ​ത്തും. മീ​ഡി​യ ഫാ​ക്ട​റി സി.​ഇ.​ഒ ഷാ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsdubai KMCCDecembergulf news malayalam
    News Summary - Dubai KMCC National Day celebration on December 2nd
    Similar News
    Next Story
    X