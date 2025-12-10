Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി നാട്ടിക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി നാട്ടിക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ
    നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ്‍വെ​ൻ​ഷ​നും ഹം​സ​ഫ​ര്‍ കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വോ​ട്ടു ന​ൽ​കാ​ൻ യോ​ഗം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷ​കീ​ർ പാ​ട്ടാ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബ​ഷീ​ര്‍ വ​ര​വൂ​ര്‍, ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബൂ ഷ​മീ​ര്‍, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സി​യ ഷ​മീ​ര്‍, എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ നാ​ട്ടി​ക, സു​ള്‍ഫി​ക്ക​ര്‍ ത​ളി​ക്കു​ളം, ഹു​സൈ​ന്‍ അ​റ​ക്ക​ല്‍, മ​നാ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷാ​ഹു​ല്‍ ഉ​പ്പാ​ട്ട്, ഷ​മീ​ര്‍ നാ​ട്ടി​ക, ജു​നൈ​ദ് ത​ളി​ക്കു​ളം, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍ കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രും നാ​ട്ടി​ക വ​നി​ത വി​ങ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ഷി​ദ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, സ​ബി​ത ഷാ​ഹു​ല്‍, മു​ബീ​ന സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബ​ശ്ശി​ര്‍ മു​റ്റി​ച്ചൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ത്താ​ര്‍ പ​ട്ടാ​ട്ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

